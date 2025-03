"La Città proibita", quando l'amore è più forte della legge

Protagonista Mei (Yaxi Liu), misteriosa ragazza cinese, arrivata a Roma in cerca della sorella scomparsa. Qui incontra il giovane cuoco Marcello (Enrico Borello) e la mamma Lorena (una Sabrina Ferilli sempre più mamma Roma) che portano avanti a Piazza Vittorio il ristorante di famiglia tra mille debiti dopo che il padre Alfredo (Luca Zingaretti), in crisi di mezz'età, li ha abbandonati per fuggire con una giovane donna. Mei e Marcello sono destinati a incontrarsi e si ritroveranno catapultati nel ventre criminale di un'inedita Roma dark, piena di secolare disincanto dove dovranno lottare contro criminali senza scrupoli, ma, soprattutto, contro pregiudizi e diversità culturali. Come quelli di Marco Giallini nei panni di Annibale, piccolo delinquente romano abituato alla non accoglienza, o meglio allo sfruttamento di chi approda nella sua vecchia Roma e assistito da due guardie del corpo.