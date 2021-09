Manuela Arcuri racconta le molestie subite sul set: "Depravati! Mi chiedevano di mostrare il seno"

Avance insistenti e richieste sessuali alle quali l'attrice, allora giovanissima, non sapeva come reagire: "Oggi gli tirerei uno schiaffone", racconta l'ex protagonista di "Carabinieri": "In alcuni casting ti facevano le solite domande, come ti chiami, da dove vieni e poi dicevano: "Fai vedere il seno". Erano dei depravati, ma dopo due o tre volte gli rispondevo: se non ci sono scene di nudo perché devo mostrare il seno?".



L'Arcuri racconta": "Succede nel cinema come in altri posti di lavoro. Nel rapporto tra regista e attrice, il regista sente di avere il coltello dalla parte del manico".

Un copione già tristemente sentito dai racconti di molte altre donne dello spettacolo e non che, soprattutto dopo la nascita del movimento #MeToo, hanno deciso di raccontare le loro storie di molestie e abusi continui.