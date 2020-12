Gabriel Garko e Manuela Arcuri confermano: "La nostra storia è stata vera"

"La nostra storia è stata vera". A "Live - Non è la d'Urso" torna a parlare Gabriel Garko, stavolta per un confronto con Manuela Arcuri. Dopo il coming out dell'attore al "GF Vip" e le rivelazioni sulle sue finte relazioni con Adua Del Vesco ed Eva Grimaldi, Garko ha voluto chiarire la relazione con quella che è stata la sua compagna: "Tra noi è stato tutto vero - ha spiegato - quando sono venuto qui in questo programma l'ultima volta avevo chiesto di togliere Manuela dalla clip delle mie finte ex perché tra di noi c'è stato qualcosa di vero e bello. Poi sono stato io, a un certo punto, a trovarmi di fronte a un bivio".

"Ci ero rimasta male quando ho sentito quelle cose - ha detto Manuela Arcuri - Ho dubitato e mi sarebbe molto dispiaciuto se fossi stata presa in giro, ma sono felice che tu lo abbia detto davanti a tutti", ha concluso con un sorriso l'attrice.