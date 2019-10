Mamma a 16 anni, il padre del bebè torna a casa dall'Australia grazie a "Pomeriggio Cinque"

Barbara D’Urso torna a parlare di Angela, la sedicenne di Molfetta, in provincia di Bari, diventata inaspettatamente mamma di un bambino non sapendo di essere incinta. Dopo aver raccontato la sua incredibile storia, la conduttrice di "Pomeriggio Cinque" le ha organizzato una sorpresa: Stefano, il ragazzo e padre del bambino, che vive e lavora in Austria, è tornato in Italia dopo mesi per abbracciare lei e il piccolo Francesco.

Angela è talmente scioccata dalla sorpresa da non riuscire a proferire parola. "Sono molto felice ma mi vergogno", commenta con le lacrime agli occhi la neo mamma talmente bloccata dall’emozione da non riuscire neppure a dare un bacio al suo giovane compagno.