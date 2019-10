Da Bari la storia di Angela: "Io mamma a 16 anni, non sapevo di essere incinta"

Il 20 agosto è diventata madre del piccolo Francesco ma fino a quel momento Angela, una sedicenne di Molfetta in provincia di Bari, non sapeva di aspettare un bambino. In collegamento con "Pomeriggio Cinque", la ragazzina racconta la sua storia assieme alla famiglia: "Stavo dormendo e mi sono svegliata con il mal di pancia. Sono entrata al bagno e ho visto del sangue, ma pensavo fossero le mestruazioni. Mi sono rimessa a dormire quando a un certo punto ho creduto di essermi fatta la pipì sotto, invece si erano rotte le acque. Il dolore aumentava, alla fine ho chiesto a mio padre e al mio fidanzato di accompagnarmi in ospedale. Sono scesa a piedi per quattro piani e arrivata al portone mi sono accovacciata per terra. Pensavo di dover andare in bagno, invece è nato Francesco".

A questo punto interviene il padre Saverio, che racconta di aver sentito un urlo dall'androne del palazzo e che quando è corso a vedere ha trovato il fidanzato di Angela con il bambino in braccio. Sotto shock, hanno subito chiamato l'ambulanza. Una situazione che ha dell'incredibile ma come spiega la madre Annamaria: "Per nove mesi non ci siamo accorti di niente. Neanche in costume si vedeva. Aveva un po' di pancetta e il seno grande lo ha sempre avuto. Al quinto mese ha avuto dei disturbi ma secondo il medico era il colon irritabile. Mia figlia è stata molto coraggiosa, in genere ha paura di tutto, ma quella notte ha dimostrato di essere una grande donna".

Barbara d'Urso ascolta sconcertata la storia, poi lancia un appello: "Il ragazzo ha ventisei anni e lavora in Germania perché la famiglia non è benestante. Troviamogli un lavoro vicino Molfetta perché possa stare con la sua famiglia".