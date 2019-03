Bangladesh, un mese dopo il parto dà alla luce due gemelli: ha due uteri

A fine febbraio aveva partorito un bambino prematuro nella sua città, a Kulna in Bangladesh . Quando, 26 giorni dopo la nascita del suo piccolo, Arifa Sultana , una donna di 20 anni, è finita di nuovo in ospedale con forti dolori alla pancia, non si aspettava certo di dover di nuovo andare in sala parto. E invece quelle fitte erano dovute a una seconda gravidanza : questa volta Arifa aspettava due gemelli.

Shock - Scoprirlo è stato un vero e proprio shock anche per i medici: visitandola, hanno scoperto che la donna ha due uteri e questo aveva reso possibile la duplice gravidanza. La ginecologa che ha poi praticato il parto cesareo d'emergenza per la giovane, Sheila Poddar, ha detto alla Bbc: "Non avevo mai visto nulla di simile prima". E ha spiegato che la signora e il marito non avevano mai potuto permettersi un'ecografia perché sono "molto poveri".



Per i due gemelli, un maschio e una femmina, non ci sono stati problemi al momento del parto, avvenuto quattro giorni dopo il ricovero, e adesso tutti i tre fratellini stanno bene.



I tre ovuli fecondati - I medici ritengono che tre ovuli siano stati fecondati contemporaneamente e si siano poi formati tre embrioni, il primogenito in un utero e i due gemelli nell'altro. La giovane mamma ha detto di esser felice per queste tre nascite ma ha ammesso di essere preoccupata per le difficoltà finanziarie per crescere i tre bambini. Suo marito, che guadagna 50 dollari al mese, ha assicurato che farà del suo meglio per mantenere la sua famiglia e all'agenzia Afp ha dichiarato: "E' un miracolo che tutti i miei bambini stiano bene. Farò di tutto per renderli felici".