Malore per Walter Nudo, ricoverato al Monzino: “Sto meglio, voglio ringraziare tutti”

"Sto meglio e voglio ringraziare tutti". Sono le prime parole di Walter Nudo tornato a Milano, per essere operato al Monzino, a seguito di un malore. In diretta dall'ospedale l'inviata di "Mattino Cinque" per gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda.



Il personale dell’ospedale non rilascia interviste, ma sembra che le condizioni di Nudo siano migliorate e si attende l’esito dell’intervento al quale si deve sottoporre. Dallo studio, poi, arriva un augurio collettivo di pronta guarigione. Nudo è stato vittima di due ischemie, ma al momento sembrerebbe essere fuori pericolo. L'attore è arrivato a Milano da Los Angeles, dove si trovava quando si è sentito male.