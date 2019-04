Walter Nudo, ricovero a Milano dopo il malore a Los Angeles

Walter Nudo ha avuto un malore mentre era in California, per un incontro di lavoro. Il vincitore dell’ultimo "GF Vip" era stato ricoverato presso il Cedars-Sinai Medical Center di Beverly Hills. "La risonanza magnetica ha riscontrato che ha avuto due ischemie sul lato sinistro del cervello, causate da un problema al cuore", spiega una nota. Con il permesso dei dottori, ha preso il primo aereo. In viaggio verso Milano, l'attore subirà un intervento all'ospedale Monzino.