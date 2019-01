Walter Nudo si professa single in tv, ma spuntano le foto con Natalia Bush

Walter Nudo , intervistato da Barbara d'Urso a "Pomeriggio Cinque" ha svelato, tra ironia e serietà, ciò che molti, anzi molte, desideravano sapere da settimane: "Non mi sono rifidanzato, sono ancora single e la mia astinenza dal sesso dura ancora oggi...". Sarà vero? Tgcom24 offre in anteprima le foto esclusive di "Chi", che immortalano il vincitore del "Grande Fratello Vip" in spiaggia abbracciato all'affascinante Natalia Bush...

In esclusiva su Chi, in edicola da mercoledì 9 gennaio, le foto di Nudo che ha iniziato il nuovo anno a Capri all'ombra dei faraglioni, tra bagni in mare e foto ricordo in compagnia di una super bionda: si tratta della bombastica Natalia Bush. Dalla separazione, dopo dieci anni di matrimonio, da Céline Mambour, è la prima volta che il vincitore del "Grande Fratello Vip" viene pizzicato con un'altra donna.



A "Pomeriggio Cinque", però, lui si professa ancora single e castissimo: "Sono casto non da un anno no, ma da 13 mesi sì". La d'Urso conduce poi, tra ironia e sottile malizia, l'intervista su molti altri temi caldi che riguardano il bel modello... Chissà come la prenderanno Francesca Cipriani, letteralmente innamorata di lui, e l'ex moglie francese Céline Mambour, a cui Nudo sembra essere ancora legato.



Nudo ha smesso i panni di sex symbol e accantonato il passato da spogliarellista, di cui dice di vergognarsi un po'. Nel suo presente ci sono due bellissimi figli e la sua incapacità di "trovare una donna con la quale amore e sesso combacino...". Sarà proprio Natalia a rompere l'incantesimo?



Le spasimanti non gli mancano di certo e la d'Urso perora la causa della Cipriani: "Ho promesso a Francesca che saremmo andati a cena insieme, ma per parlare di lei, quindi ora sei costretto ad invitarmi, Sono una donna casta e seria, intendo rimanerlo. Ho due figli quasi coetanei dei tuoi"...