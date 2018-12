Walter Nudo: "Non dormo da due giorni, mi manca Andrea"

Walter Nudo è il vincitore indiscusso del " Grande Fratello Vip ". E mentre si gode i suoi due amati figli e i compagni gli mandano messaggi di stima sui social, su Instagram (nelle stories) il trionfatore del reality racconta il piccolo "dramma" che sta vivendo. "Non riesco a dormire da due giorni - racconta seduto sul letto dell'hotel - ho provato a meditare, ma niente. Rifletto sul fatto che forse non riesco più a prendere sonno senza Andrea ".

"Dove sei Mainardi? - chiede ancora Walter - non ti vedo dalla finale... è stato un grande onore dividere il palco con te, ti voglio bene". Nudo racconta come sta vivendo queste ore dopo la vittoria: "Non sono ancora a andato a dormire, ma l'entusiasmo è tanto, l'affetto della gente è meraviglioso, forse non andrò più a dormire, ho paura di svegliarmi e scoprire che è stato un sogno".

Sempre sui social l'affetto è tanto: "Al mio sexy daddy, sei stato un papà per me, ti voglio tanto bene", dice Giulia Salemi. "Sei speciale, mi hai dato tanto, sono davvero contento che abbia vinto tu", le fa eco Francesco Monte. "You are rock", interviene Stefano Sala.

Un altro messaggio speciale è di Simona Ventura: "Sono felice della tua vittoria. Guardandoti, Walter, mi sono commossa, rivivendo delle emozioni indimenticabili. Ti auguro tanta felicità, you deserve it!". E la risposta non si è fatta attendere: "Cara Simona la tue parole mi commuovono ora come allora, 15 anni come una sorella, hai partecipato in prima persona all'amore di un padre per i suoi figli, gli ani passano, i figli crescono ma le emozioni rimangono forti. We love you".