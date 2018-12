"Grande Fratello Vip", Walter Nudo ai figli: "Vi chiedo scusa per la sofferenza"

Al "Grande Fratello Vip" le emozioni di un genitore per i propri ragazzi hanno fatto commuovere tutti. Il vincitore del reality ha ricevuto una sorpresa dal figlio nel giardino della casa. Un videomessaggio, una corsa forsennata per raggiungere la porta rossa ed infine l’abbraccio: quello di papà Walter e del giovane ballerino Martin, accompagnato dal fratello Elvis.



Durante una telefonata con i suoi ragazzi il concorrente aveva voluto chiedere loro scusa: “L’ho fatto perché per colpa mia devono andare incontro alla sofferenza, anche se lieve”. Il gieffino si riferiva all’esperienza di 15 anni prima, quando partecipò all’"Isola dei Famosi". All’epoca, Martin ed Elvis erano solo dei bambini di 6 e 3 anni e il più piccolo aveva detto a scuola: “Mio papà è andato su un’isola e non è più tornato”. Una frase che ha segnato molto Walter Nudo tanto da portarlo alle lacrime.