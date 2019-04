Walter Nudo in attesa di essere operato: "Sta facendo degli esami"

Dopo il malore di cui è stato vittima martedì, Walter Nudo è arrivato in Italia da Los Angeles e si trova ricoverato all'Ospedale Monzino di Milano per fare accertamenti in attesa dell'intervento al cuore. "Sta facendo una serie di esami - spiega per lui la Nudofamily - per capire l'esatta causa del malore e per prepararsi all'intervento al cuore per tornare a vivere la vita al massimo come ha sempre fatto!".