Mal: "Ho incontrato mia moglie Renata grazie alla canzone Furia"

A quel punto, sulle note di "It's now or never", Renata raggiunge il marito Mal in studio e la coppia si confronta sul segreto del matrimonio nonostante le differenze, a partire dall'età. "Mi sono innamorata dei suoi occhi azzurri quando l'ho visto per la prima volta in televisione, avevo 10 anni e mi chiedevo se l'avrei mai incontrato", spiega.