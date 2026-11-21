Madalina Ghenea racconta come la donna che la perseguitava a distanza le avesse precluso molte opportunità professionali. "Ha iniziato a scrivere durante la mia gravidanza, usava i social per contattare tutte le persone con cui lavoravo", spiega l'attrice. Poi riconosce come la testimonianza resa dal suo ex fidanzato, contatto anche lui come molti altri dalla donna accusata di stalking, sia risultato decisivo durante il processo. "Lei creava profili falsi, modificava le foto e scriveva alle persone come se fossi io", conclude Ghenea.