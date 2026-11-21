Un incubo lungo nove anni. Nel salotto di "Verissimo" Madalina Ghenea condivide il sollievo per l'esito del processo a carico di una donna, Ionela Borsuk, che lo scorso febbraio è stata condannata per stalking nei suoi confronti. "Non è stato facile, però oggi mi fermo al risultato", dice la modella rumena che riconosce l'importanza di "chiedere aiuto e di denunciare". "Ha reso molto difficile non solo la vita a me ma anche a mia mamma", prosegue.
Profili fake e messaggi spam
Madalina Ghenea racconta come la donna che la perseguitava a distanza le avesse precluso molte opportunità professionali. "Ha iniziato a scrivere durante la mia gravidanza, usava i social per contattare tutte le persone con cui lavoravo", spiega l'attrice. Poi riconosce come la testimonianza resa dal suo ex fidanzato, contatto anche lui come molti altri dalla donna accusata di stalking, sia risultato decisivo durante il processo. "Lei creava profili falsi, modificava le foto e scriveva alle persone come se fossi io", conclude Ghenea.