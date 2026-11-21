Nel corso dell'intervista Filippa Lagerbäck dice che dopo un quarto di secolo insieme tra loro è rimasta una certa "timidezza", tipica degli inizi di una storia. "Prima di chiamarmi mi scrive sempre chiedendomi se sono libera, lo trovo molto carino", prosegue. Poi dice come il tempo non abbia scalfito il loro "grandissimo amore". "Poco tempo fa mi ha chiesto se prendevo il caffè con il latte e quando gli ho risposto di si ha scherzato dicendo che stava iniziando a conoscere i miei gusti. Daniele è così, gentile, curioso, dolce", confida.