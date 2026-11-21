Nella puntata del 21 novembre a "Verissimo" Filippa Lagerbäck riceve un dolce video-messaggio dal marito Daniele Bossari. Il conduttore ricorda il loro primo incontro, a inizio anni Novanta, per una campagna pubblicitaria dove fu colpo di fulmine. "Rimasi folgorato guardandola su quel poster, lì ho pensato che sarebbe stata la donna della mia vita", le sue parole. In studio, Filippa racconta come, dal primo momento, sia "rimasta conquistata dalla sue parole da poeta". "Mi corteggiava con i fax, ovunque mi trovassi nel mondo li trovavo sotto la porta e leggevo le sue parole che scriveva di notte", spiega la conduttrice che poi parla dell'importanza della comunicazione tra loro dopo venticinque anni di relazione, di cui otto di matrimonio.
Il valore della timidezza
Nel corso dell'intervista Filippa Lagerbäck dice che dopo un quarto di secolo insieme tra loro è rimasta una certa "timidezza", tipica degli inizi di una storia. "Prima di chiamarmi mi scrive sempre chiedendomi se sono libera, lo trovo molto carino", prosegue. Poi dice come il tempo non abbia scalfito il loro "grandissimo amore". "Poco tempo fa mi ha chiesto se prendevo il caffè con il latte e quando gli ho risposto di si ha scherzato dicendo che stava iniziando a conoscere i miei gusti. Daniele è così, gentile, curioso, dolce", confida.