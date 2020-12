"Ma cosa ti aspettavi?", Maria De Filippi rimprovera Riccardo 

Riccardo e Roberta hanno ripreso a sentirsi, ma le cose non sembrano procedere per il verso giusto. La loro frequentazione sembra essere già al capolinea e tra i due si intromette anche Maria De Filippi al fine di far ragionare il cavaliere. "Riccardo, ma cosa ti spettavi?", interviene la conduttrice di "Uomini e Donne" dopo che il cavaliere si mostra contrariato nei confronti di Roberta che non lo avrebbe difeso dagli attacchi ricevuti in studio.

"Riccardo sei geloso?", continua De Filippi. "No, mi aspettavo solo che Roberta spendesse qualche parola per difendermi", replica il cavaliere, ma la conduttrice non ci sta: "Le hai appena detto che non vuoi più uscire con lei".

Riccardo e Roberta hanno avuto una relazione durata tre mesi due anni fa. Il cavaliere poi è uscito dal programma insieme a Ida, ma la loro storia è finita. Ritornato a "Uomini e Donne", Riccardo ha ripreso a sentire la sua vecchia fiamma anche se le cose sembrano cambiate e i due non riescono a proseguire la frequentazione con serenità.