Luke Perry, sepoltura eco-friendly in abito biodegradabile a base di funghi

Niente bara tradizionale per Luke Perry , scomparso lo scorso 4 marzo a causa di un ictus. La star di "Beverly Hills 90210" aveva espresso infatti una precisa volontà: essere sepolto in un abito biodegradabile a base di funghi in grado di trasformarsi in nutrimento per la terra. Lo racconta la figlia Sophie su Instagram: "Mio padre ne era entusiasta (...) una bella cosa per il nostro bel pianeta...".

Postando uno scatto di funghi in un sottobosco Sophie Perry, 18 anni scrive: “A dicembre sono stata a San Francisco con due dei miei migliori amici. Uno di loro non era mai stato in California, così siamo andati a vedere il Redwood National Park. Ho scattato questa foto pensando che quei funghi erano proprio bellissimi. Ora i funghi hanno tutto un altro significato per me”.



Ed è proprio a base di funghi che si compone l'abito con il padre Luke è stato "vestito" per la sepoltura. Sophie la definisce una "geniale opzione eco-friendly per la sepoltura e cita anche il sito internet della casa produttrice di questi abiti (l’azienda californiana Coeio, ndr) per la cosiddetta vestizione delle salme. Si tratta di vestiti composti da funghi e microorganismi capaci di accelerare la decomposizione corporea, perché ne neutralizzano le tossine, e trasformano il corpo in nutriente per la terra. "A scoprirlo, è stato mio padre. E non l'ho mai visto così entusiasta come di questa cosa. È stato sepolto in questo abito, uno dei suoi ultimi desideri”.