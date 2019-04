Luke Perry, la figlia Sophie gli dedica una scuola in Malawi

A quasi due mesi dalla morte il cuore d'oro di Luke Perry continua a vivere, grazie alla figlia Sophie . La diciottenne (nata dal matrimonio tra la star di "Beverly Hills 90210" e Rachel Sharp) è volontaria in Malawi e ha aperto una scuola in una zona rurale del Paese, dedicandola al padre. "La nostra scuola è finita e non riesco a dire quanto sia eccitata nel vederla aperta" ha annunciato sui social, pubblicando la foto insieme ai ragazzi.

Insieme a lei anche la mamma, che l'ha supportata in questo importante progetto benefico. "Grazie per tutti quelli che hanno donato e ci hanno aiutato nei nostri progetti. Un grazie speciale al mio compagno Ruben per tutto, specialmente per aver lottato per dedicare la scuola a mio padre". .



Dopo la morte di Perry, Sophie è finita suo malgrado sotto l'occhio dei riflettori, diventando popolare sui social. Dopo molte incertezze, la ragazza ha deciso di sfruttare la situazione per promuovere progetti benefici "Ho pensato molto se fosse appropriato chiedere donazioni per aiutare i progetti a cui lavoro, date le circostanze che mi hanno portato nuovi follower. Grazie ad alcuni amici, ho però capito che quello che faccio è più grande di me e del mio orgoglio. Quindi vi chiedo di supportare il nostro progetto di prescuola in Malawi".