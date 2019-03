Luke Perry, la collega Jennie Garth spiega il silenzio: "A lui non importava nulla dei social"

Tra i tanti ricordi social per la morte di Luke Perry non è arrivato quello di Jennie Garth, la Kelly di "Beverly Hills 90210" . La storia tra il tenebroso Dylan e la ragazza dei quartieri alti ha fatto sognare un'intera generazione e in molti sono rimasti colpiti dal suo silenzio. Ad alcuni giorni dalla scomparsa, l'attrice ha risposto alle accuse. "Chi lo conosceva sa anche che non gliene fregava nulla dei social" ha dichiarato al magazine "People".

Jennie e Luke erano rimasti in contatto anche dopo la fine di "Beverly Hills 90210", ma l'attrice ha scelto di non rendere pubblico il suo dolore. Una scelta inspiegabile per parte dei follower, che non le hanno perdonato il fatto di aver escluso Perry dai suoi post. La prima foto pubblicata dopo la scomparsa dell'attore, avvenuta il 4 marzo, ritrae infatti le sue tre figlie in occasione della giornata internazionale della donna.



Intervistata dal magazine "People", la Garth ha spiegato: "Ci ho riflettuto e sono giunta alla conclusione che anche il mio caro amico Luke avrebbe voluto così. I suoi figli erano la sua vita: chi lo conosceva lo sa bene e sa anche che non gliene fregava nulla dei social media. Quindi non fate illazioni, non giudicate e non fate commenti maleducati".