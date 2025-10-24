Morto a 31 anni il comico Luigi Martini per un tumore al cervello

L'attore e creator aveva raccontato con ironia amara la sua malattia attraverso i social
E' morto a soli 31 anni l'attore e creator Luigi "Gigi" Martini, stroncato da un tumore al cervello. L'uomo aveva reso pubbliche attraverso i social le sue condizioni di salute, puntando sull'ironia. "Me credevo fosse 'na botta de sonno, invece era un tumore al cervello", aveva scritto ai suoi follower. In questi anni aveva tenuto aggiornati i fan sul decorso della malattia (diagnosticata nel 2020), sui suoi profili Tiktok e Instagram. Chef, attore e creator, aveva scritto anche un libro di ricette romane dal titolo "A me gnocchi please".
Ad annunciarne la scomparsa sono stati i colleghi Bera (Berardino Iacovone) e Gian (Gianmarco Esposito) sui profili social di The CereBros. "Oggi un pezzo di noi va via per sempre. Con lui una parte della nostra storia e della nostra identità. Gigi era una persona pura, fin troppo, un gigante buono. Gli bastava recitare e gli bastava Roma. Gigi era puro talento. Quello sguardo, quell’intensità e quei tempi comici… restano nelle nostre produzioni e nei cuori di tutti. Chi l’ha avuto accanto, anche per poco, sa che ragazzo era Gigi e che non meritava tutto questo. Siamo stati insieme un tempo piccolo, ma ora eterno".