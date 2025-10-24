Morto a 31 anni il comico Luigi Martini per un tumore al cervello

Ad annunciarne la scomparsa sono stati i colleghi Bera (Berardino Iacovone) e Gian (Gianmarco Esposito) sui profili social di The CereBros. "Oggi un pezzo di noi va via per sempre. Con lui una parte della nostra storia e della nostra identità. Gigi era una persona pura, fin troppo, un gigante buono. Gli bastava recitare e gli bastava Roma. Gigi era puro talento. Quello sguardo, quell’intensità e quei tempi comici… restano nelle nostre produzioni e nei cuori di tutti. Chi l’ha avuto accanto, anche per poco, sa che ragazzo era Gigi e che non meritava tutto questo. Siamo stati insieme un tempo piccolo, ma ora eterno".