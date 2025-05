Lucrezia Lorenzi sull'incidente della sorella Matilde: "Quel giorno ho avuto un blackout"

"La nostra passione per gli sci è nata per caso, con un corso all'asilo. È nato tutto da noi senza forzature. Eravamo legatissime, ci piaceva condividere tanti momenti insieme come cucinare, metteva il 100% in tutto. L'energia che abbiamo è grazie a lei, la nostra reazione, la tranquillità con cui riesco a parlare, a spiegarvi, è lei. Mati è sempre con me" conclude.