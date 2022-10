Luciana Littizzetto riabbraccia la "figlia adottiva" tornata da Minsk: non la vedeva da mesi a causa di guerra e Covid

Un giorno di felicità questo per Luciana Littizzetto per il ritorno della "figlia adottiva", la 24enne Svetlana. La ragazza, che vive a Minsk , in Bielorussia , è entrata nella famiglia della conduttrice tramite il Progetto Chernobyl, che da anni garantisce l'accoglienza di minori tra i 7 e i 13 provenienti dalle regioni colpite dal disastro nucleare del 1986. Svetlana, prima del Covid e della guerra in Ucraina, tornava in Italia ogni estate.

La vicenda -

"Ogni tanto in questi mesi pensavo che non ci sarei riuscita a riportarla in Italia. Non capivo se fosse solo difficile o proprio impossibile. Ma non mi sono arresa. Non ci siamo mai arrese. Ed eccoci qua. Felici". Sono le parole che accompagnano lo scatto di Luciana Littizzetto con la figlia Svetlana in aeroporto. La conduttrice, in un'intervista a Oggi, aveva raccontato che nei mesi di lontananza le due passavano ore e ore al telefono. Luciana aveva spiegato che la 24enne non era riuscita a tornare prima perché insegna tedesco a Minsk e non voleva lasciare il lavoro. Ora mamma e "figlia" possono recuperare il tempo perduto.