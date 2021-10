"Io mi fido di te": Luciana Littizzetto nei panni di mamma di due ragazzi in affido

Ufficio stampa

Nella vita della comica più amata d’Italia c'è una storia complicata, ma anche piena di momenti divertenti, che nasce con l'affido di due ragazzi da un istituto e continua negli anni con tutto quello che comporta crescere dei figli. In "Io mi fido di te. Storia dei miei figli nati dal cuore" Luciana Littizzetto, per Mondadori, si racconta nel suo ruolo di mamma, con sincerità e grazia, spingendo la scrittura umoristica verso una nuova frontiera, mettendola al servizio dei sentimenti più profondi e contraddittori. "L'amore - scrive l'attrice - è un puttanaio infinito, un guazzabuglio che ti fa battere il cuore e saltare i nervi, a volte nello stesso momento. In sincrono. E qui si tratta d'amore". E la dedica del volume è speciale: "Te che non sei nato dalla mia pancia ma dal mio cuore. Te che hai una faccia diversa dalla mia, anche se tutti dicono che mi somigli. Te che la vita è bastarda, perché ti ha fatto nascere in un posto e rinascere in un altro. E non hai potuto scegliere. Nessuna delle due volte".