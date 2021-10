Cinque trentenni palermitane tra musica e ricerca di sé: ecco "La comune blu", romanzo d'esordio di Tonya Puleo

Ufficio stampa

Musica, ricerca di sé e bisogno di condivisione sono gli ingredienti cardine di "La comune blu", romanzo di esordio della palermitana Tonya Puleo per Navarra Editore. Si tratta del racconto corale delle vicende, tra gioie e disagi, di cinque trentenni palermitane nei primi anni 2000, complici ma a tratti antagoniste, che diventano il simbolo dei dilemmi di un'intera generazione. E attorno alle esistenze di queste giovani donne si svolge una serie di relazioni sospese tra sentimento e attrazione, tra esigenza di comunicare e tutela dei propri spazi personali: il tutto vissuto insieme, in comune, in un monovano. I brani di Dusty Springfield, Damien Rice, Aretha Franklin fanno da colonna sonora all'intreccio di vissuto e costituiscono un vero e proprio archivio musicale che la prosa spezzata di Tonya Puleo recupera e restituisce al lettore di oggi.