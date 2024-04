Luce Caponegro (Selen): "Ho tentato il suicidio lanciandomi sotto un camion"

Luce Caponegro (in arte Selen), futura naufraga de "L'Isola dei famosi" in onda da lunedì 8 aprile su Canale 5, ha raccontato a "Verissimo" un periodo buio della sua vita, quando appena diciottenne ha tentato il suicidio. "Mi sono lanciata sotto un camion e sono stata presa da una ciocca di capelli dal mio fidanzato, mi teneva stretta ma non sapeva come fare perché ogni volta che passava una macchina mi volevo lanciare sotto. Avevo una forza bruta, il mio cervello era andato in black out".

"Dopo quell'episodio - prosegue Luce Caponegro - mi hanno ricoverata e non ho parlato per un mese o forse due. Piano piano ho ritrovato la voglia di vivere grazie anche al contatto con la natura". L'ex attrice, oggi 57 anni, ha poi confidato nel salotto del programma di Canale 5 del rapporto speciale che ha con suo figlio ormai adulto: "Gabriele con il suo amore ha salvato la mia vita. Crescerlo è stato un riscatto per me dopo le difficili brutte esperienze avute con gli uomini. È un uomo corretto nei confronti del mondo femminile".