Un’ondata di cappelli di paglia travolge il Lucca Comics & Games per l’anteprima di “One Piece”
L’appuntamento a Lucca anticipa di pochissimo quello televisivo: entrambi gli episodi andranno in onda in prima serata lunedì 2 novembre alle 21:00 su Italia 2
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Una vera e propria marea di cappelli di paglia sabato 31 ottobre ha travolto il Lucca Comics & Games, trasformando il Cinema Centrale nel cuore pulsante della Grand Line di “One Piece”. La sala si è riempita dell’entusiasmo travolgente dei fan di ogni età, accorsi in massa per assistere alla proiezione in anteprima assoluta di due episodi inediti doppiati in italiano di “One Piece - Saga del Paese di Wa”, prodotti da Toei Animation.
L’evento – nato dalla sinergia tra Mediaset Italia 2, Mediaset Infinity, Boing S.p.A. e Toei Animation – ha regalato grandi emozioni a una community intergenerazionale. Dai nostalgici della prima ora ai giovanissimi appassionati, la platea ha accolto con entusiasmo il kit esclusivo per costruire il leggendario cappello di paglia che richiama quello indossato da Monkey D. Luffy, l’eroe nato dal genio di Eiichiro Oda, protagonista del celebre manga “One Piece” e dell’omonimo anime di successo in tutto il mondo, sulla tv italiana trasmesso in prima visione con il doppiaggio in italiano ogni lunedì alle 21:00 su Mediaset Italia 2.
L’appuntamento a Lucca anticipa di pochissimo quello televisivo: entrambi gli episodi andranno in onda in prima serata lunedì 2 novembre alle 21:00 su Italia 2 (canale 49 del digitale terrestre) e saranno disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
L’esclusivo cappello di paglia da collezione continuerà a colorare la fiera per tutta la durata della manifestazione e, fino a esaurimento scorte, si potrà ritirare presso lo stand Toei dedicato all’universo di “One Piece”.