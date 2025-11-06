Capitan Findus sbarca nel mondo dei fumetti, premiato il giovane che l’ha reinterpretato

È Matteo Montanari - classe 1995 e diplomato due anni fa nel corso di fumetto presso la Scuola Internazionale di Comics di Reggio Emilia - il vincitore del progetto dedicato alla creazione delle nuove avventure di Capitan Findus a fumetti. L’annuncio è arrivato al Lucca Comics & Games 2025, dove era presente uno stand dedicato lungo le mura della città. L’iniziativa è il frutto di una collaborazione tra Findus e la Scuola Internazionale di Comics, con l’obiettivo di coltivare e valorizzare il talento dei giovani creativi. A essere coinvolti sono stati 30 tra studenti ed ex-studenti della Scuola, con lo scopo di reinterpretare le avventure del Capitano attraverso una striscia illustrata. Poi una giuria di esperti ha selezionato le 5 opere finaliste: si tratta di storie che hanno esplorato le rotte del Capitano tra ghiacci, baie e incontri con squali e sirene, ciascuna reinterpretata con lo stile unico del proprio autore.