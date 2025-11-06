Capitan Findus sbarca nel mondo dei fumetti, premiato il giovane che l’ha reinterpretato

L’annuncio del vincitore del contest è arrivato al Lucca Comics & Games. L’iniziativa è frutto della collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics
È Matteo Montanari - classe 1995 e diplomato due anni fa nel corso di fumetto presso la Scuola Internazionale di Comics di Reggio Emilia - il vincitore del progetto dedicato alla creazione delle nuove avventure di Capitan Findus a fumetti. L’annuncio è arrivato al Lucca Comics & Games 2025, dove era presente uno stand dedicato lungo le mura della città. L’iniziativa è il frutto di una collaborazione tra Findus e la Scuola Internazionale di Comics, con l’obiettivo di coltivare e valorizzare il talento dei giovani creativi. A essere coinvolti sono stati 30 tra studenti ed ex-studenti della Scuola, con lo scopo di reinterpretare le avventure del Capitano attraverso una striscia illustrata. Poi una giuria di esperti ha selezionato le 5 opere finaliste: si tratta di storie che hanno esplorato le rotte del Capitano tra ghiacci, baie e incontri con squali e sirene, ciascuna reinterpretata con lo stile unico del proprio autore.
A decretare il vincitore è stata la combinazione dei voti della giuria e dei voti dei consumatori: le cinque strisce finaliste sono infatti diventate protagoniste di una limited edition dei Bastoncini Findus, e le confezioni si sono trasformate ospitando un estratto delle tavole e un’inedita reinterpretazione del logo del Capitano firmata dai giovani fumettisti, offrendo così ai consumatori un’anteprima delle storie. E contemporaneamente il pubblico ha potuto scoprire sul sito dedicato le tavole di ogni artista e votare la propria preferita. L’annuncio del vincitore è stato dato proprio al Lucca Comics & Games 2025, durante un evento dedicato che ha visto la partecipazione del fumettista Giuseppe Camuncoli, di Jessica Ferreri, Direttrice della Scuola Internazionale di Comics sede di Reggio Emilia e di Fabio Massimo Governatori, Cluster Marketing Manager di Findus Italia.
Fabio Massimo Governatori, Cluster Marketing Manager di Findus Italia, ha spiegato: “Il personaggio di Capitan Findus simboleggia da sempre lo spirito d’avventura, il coraggio e la fantasia, valori che alimentano la creatività e si sposano perfettamente con il linguaggio del fumetto. Vedere il Capitano reinterpretato grazie alla visione e al talento di giovani fumettisti ha confermato la sua forza narrativa e la capacità di parlare a un pubblico sempre diverso. I ragazzi della Scuola Internazionale di Comics hanno saputo rinnovare l’immaginario e ampliare l’universo narrativo di un personaggio che accompagna le famiglie italiane da generazioni, lavorando con passione e originalità. Ringraziamo tutti i partecipanti, i finalisti per il loro straordinario contributo creativo e chi ci ha accompagnato nella giuria, valutando con professionalità queste opere”.
Jessica Ferreri, Direttrice della Scuola Internazionale di Comics sede di Reggio Emilia, ha aggiunto: “Questa collaborazione è stata un’occasione straordinaria per i nostri studenti. Lavorare su un personaggio iconico come Capitan Findus ha permesso ai ragazzi di mettersi alla prova con un progetto professionale reale, sviluppando le proprie capacità narrative e stilistiche. Vedere le loro opere arrivare sugli scaffali e poi essere celebrate in un contesto prestigioso come Lucca Comics dimostra come il talento, se supportato adeguatamente, possa trovare spazio e riconoscimento”.