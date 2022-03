Luca Onestini torna single: finita la storia d'amore con Cristina Porta

Leggi Anche Luca Onestini con un occhio nero per colpa della fidanzata

A conferma della rottura un botta e risposta via social che non lascerebbe molti dubbi. La prima a scrivere è stata Cristina che, su Twitter, si è sfogata con i fan: "Mi sento sola, questa è la verità. Ma apprezzo tutto l'affetto che mi state dando". Un messaggio criptico a cui Luca ha replicato su Instagram: "Se la mia presenza dà fastidio, io preferisco togliere il disturbo. Sono in hotel, per mia decisione, sia chiaro. Devo sopportare che non mi si risponda nemmeno al telefono. E se lo si fa è solo per dirmi di non tornare a casa, quando era ciò che io avrei voluto di più".

E ancora: "Non ha tempo per rispondermi, ma per scrivere un tweet dicendo che si sente sola sì, ha tempo. Quando è stata lei a dirmi di non tornare a casa fino alle 5 per evitare di vedermi. Mi fa davvero male tutto questo e non me lo merito. Basta bugie. Ieri abbiamo parlato e deciso che così non si può andare avanti. Che ogni continui per la sua strada separatamente".

Onestini deve, dunque, archiviare anche questa storia d'amore, che lo aveva fatto tornare a sorridere dopo l'addio a Ivana Mrazova. I due si erano conosciuti nel 2017 all'interno della casa del "Grande Fratello Vip" e avevano iniziato una relazione dopo la fine del reality show. Una storia importante durata alcuni anni e che si è conclusa nell'agosto 2021.

