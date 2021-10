Luca commuove il pubblico di "Uomini e Donne": "Quando sono nato mia madre è andata in coma"

"Quando sono nato, mia mamma è entrata in coma poi ha avuto diversi problemi, tra cui un tumore, e le sono stato molto vicino quando ha dovuto affrontare la depressione". A "Uomini e Donne" Luca, corteggiatore della tronista Roberta, racconta la sua storia: il ragazzo ha spiegato le difficoltà della sua infanzia a seguito di un battibecco con l'altro corteggiatore, Samuele. "Questo è il motivo per cui non posso veder soffrire una donna - ha concluso Luca - perché già a 14 anni dovevo essere io l'uomo di casa".

Parole, quelle di Luca, che hanno commosso un po' tutti, incluso la tronista Andrea Nicole: "Mi ha emozionato sentire le sue parole - ha spiegato - perché alla fine sembra un po' caciarone, ma dietro il suo personaggio si vede che c'è qualcosa".