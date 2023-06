Lo show di Fedez

Dopo più di 30 artisti e oltre cinque ore di live, alle 23.30 Fedez è salito sul palco per il gran finale. Da "Disco Paradise" con gli Articolo 31 e Annalisa ai successi con J-Ax "Vorrei ma non posto" e "Italiana", durante la quale sono stati sparati dei coriandoli rossi, Fedez ha invitato a salire il rapper Tedua, proseguendo poi con Orietta Berti e Achille Lauro che si sono esibiti con lui nel brano "Mille", tormentone dell'estate 2021. Chiamando sul palco "altri amici, non tanti - ha scherzato - perché non me ne sono rimasti molti", Fedez è stato poi raggiunto da Mara Sattei e Tananai per "La dolce vita". A seguire, Francesca Michielin e la ballerina Giulia Stabile si sono esibite in "Magnifico", mentre venivano lanciati altri coriandoli di colore bianco. In conclusione, è tornato J-Ax per il brano "Senza pagare" che ha chiuso il festival.