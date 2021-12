"Love is in the Air", le trame della settimana dal 13 al 17 dicembre

"Love is in the Air" è su Canale 5 tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì. Qui sotto tutte le anticipazioni sugli episodi dal 13 al 17 dicembre.

Eda, dopo essere rimasta sola in ufficio con Serkan, ricostruisce gli ultimi anni con lui, la sua malattia e il suo rifiuto categorico di avere dei figli.

Serkan, vuole riavvicinarci a tutti i costi a Eda e così organizza una cena in ufficio durante la quale Eda riceve una telefonata dalla figlia: Serkan crede che le parole affettuose di Eda siano rivolte ad un uomo e così le fa una scenata di gelosia.

Nel frattempo Eda, esortata anche da Ayfer e Melo, comincia a riflettere sulla possibilità di rivelare tutta la verità a Serkan su loro figlia Kiraz.

Infine, Aydan è preoccupata perché non capisce come mai Serkan non abbia letto la lettera che gli aveva lasciato in auto dove confessa di stare insieme a Kemal.