"Love is in the Air", le trame della settimana

"Love is in the Air" è su Canale 5 tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.30. Qui sotto tutte le anticipazioni sugli episodi dal 5 al 9 luglio.

Serkan scopre che il ladro del disegno del lampadario è Kaan e per vendicarsi vuole comprare la sua società e riprendersi il progetto del green hotel.

Intanto Serkan e Eda rimangono bloccati allo chalet a causa delle forti piogge: i due quindi devono passare la notte insieme e condividere lo stesso letto.

L’ultimo giorno di “fidanzamento” tra Eda e Serkan è arrivato e una volta arrivati in ufficio, tutti sperano che i due si siano riconciliati ma Serkan non è mai riuscito ad aprire il suo cuore alla ragazza.

Pochi giorni dopo, proprio quando Serkan si scusa con Eda e i due si riappacificano, ricevono una notizia sconvolgente: Selin e Ferit si sposeranno. L’obiettivo è quello di impedirglielo così, per far ingelosire Selin, Eda e Serkan decidono di annunciare il loro matrimonio.