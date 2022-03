"Love is in the Air", le trame della settimana dal 28 marzo all'1 aprile

"Love is in the Air"

Canale 5

dal 28 marzo al

l'1 april e

è sututti i pomeriggi dal lunedì al venerdì. Qui sotto tutte le anticipazioni sugli episodi

Durante la festa di compleanno di

Serkan

Eda

scelto il nome del figlio

, lui ecomunicano di aver: il piccolo si chiamerà Alp.

Nel frattempo,

Aydan e Kemal annunciano che si sposeranno

suocera

durante un viaggio in Spagna, ma la donna cancella tutto quando scopre che con loro andrà anche la

Melo rivela ad Ayfer di voler lasciare Burak

si rompono le acque

partorire sotto un albero

perché il loro rapporto non è quello che lei sogna. Infine, Serkan ed Eda si stanno recando nella loro casa in montagna, quando alla donnae finisce per