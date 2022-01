"Love is in the Air", le trame della settimana dal 24 al 28 gennaio

"Love is in the Air" è su Canale 5 tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì. Qui sotto tutte le anticipazioni sugli episodi dal 24 al 28 gennaio.

Durante un gioco, Kiraz, senza saperlo, mangia una merendina alle fragole a cui è allergica e si sente male, ma una volta portata in ospedale, si riprende velocemente.

Nel frattempo, Serkan è costretto ad andare a prendere un caffè con la signora Deniz. Eda è gelosa, ma presto scopre che in realtà si trattava solo di una cena di lavoro.

Intanto Aydan scopre dalle analisi genetiche che Kemal è il vero padre di Serkan. Infine, Piril decide di pedinare Engin per scoprire se ha un’amante; in realtà si rende conto che il marito sta aprendo un’attività di catering in segreto.