Lorenzo Amoruso deluso da Manila Nazzaro: "Non può farmi passare per un fannullone"

Lorenzo Amoruso è sempre più deluso dalle parole della sua fidanzata Manila Nazzaro a "Temptation Island". L'ex miss Italia continua a ripetere ai suoi compagni di villaggio di non voler fare la vita che Lorenzo le propone: Manila vuole continuare la sua vita indipendente senza volersi spostare da Roma a Firenze, dove vive lui.

Nel falò dei fidanzati, l'ex calciatore si è detto ancora una volta amareggiato dalla compagna: "Non si deve permettere di dire stupidaggini su di me - ha spiegato - Non è ancora divorziata ufficialmente, quindi non possiamo fare nessun passo. Io la amo a prescindere, se lei si commuove parlando di me non mi fa nessun effetto, non voglio essere crudele, ma io le ho offerto tutto quello che potevo". Poi, lo sfogo con una delle tentatrici: "Non può farmi passare per un fannullone - dice parlando delle frasi di lei sul suo lavoro - mi fa male in questo momento tornare single. Le ho giurato amore sulla tomba di mio padre".