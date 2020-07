Andrea stanco della strategia di Anna: "Ora mi sta mancando di rispetto"

Prosegue il complicato viaggio nei sentimenti a "Temptation Island" di Anna Boschetti e Andrea Battistelli. La donna, dieci anni più grande del fidanzato, continua a cercare la strategia della gelosia, lasciandosi stuzzicare dal single Carlo, per far in modo che Andrea si decida a metter su famiglia con lei e darle un altro figlio.

"La strategia è una cosa - spiega amareggiato il ristoratore al conduttore Filippo Bisciglia - ma qui mi sta mancando di rispetto. Nessuno a 27 anni farebbe quello che faccio io per lei. Questo comportamento fa ritardare ulteriormente le mie possibili decisioni in merito al nostro futuro".