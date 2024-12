Lorella Cuccarini: ""Amici" è la mia seconda casa"

In collegamento con "Verissimo" Lorella Cuccarini parla del suo lavoro come insegnante nella scuola di "Amici" e del suo rapporto con gli studenti. ""Amici" è la mia seconda casa e come tutte le famiglie si parla, si discute ma alla base di tutto c'è un forte rispetto tra noi" dice riferendosi ai prof della scuola.