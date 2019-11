Loredana Lecciso su Romina Power: "La rispetto è la madre dei fratelli dei miei figli"

"Non ho nulla contro Romina è la madre dei fratelli dei miei figli". Sono le parole di Loredana Lecciso a "Live - Non è la d'Urso". Le due donne sembrano vivere ancora una forte rivalità, entrambe hanno amato Al Bano e dalle rispettive relazioni sono nati dei figli. Adesso il cantante pugliese e la moglie sembrano essere di nuovo molto vicini perché impegnati insieme in alcuni concerti, ma Lecciso rassicura tutti e lancia un appello a Romina: "Vieni e incontriamoci qui".

Un invito che la padrona di casa, Barbara d'Urso, ha accolto con piacere: "Se Romina vorrà, l'aspetto".