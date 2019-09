Nella “stanza magica”, Jasmine Carrisi ha trovato uno splendido regalo. L’area segreta dello studio di “Domenica Live” è stata arredata come la vera cameretta della figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. Un video messaggio della zia Caterina ha introdotto la grande sopresa. Jasmine ha ricevuto un cane, un cucciolo di volpino bianco fatto recapitare in studio da Al Bano per la più piccola della sue figlie.



“E’ minuscolo e bellissimo”, ha esclamato la 18enne, inizialmente rimasta senza fiato per l’emozione. “Se fosse stato femmina lo avrei chiamato come te”, ha poi confessato a Barbara d’Urso, stringendo tra le mani il cucciolo di cane visibilmente confuso sotto le luci dei riflettori del programma di Canale 5.