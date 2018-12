Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano debutta in un film

A 17 anni Jasmine Carrisi è pronta a debuttare nel mondo del cinema. Come racconta il settimanale "Diva e Donna", che mostra le foto in anteprima, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso sarà protagonista in un film. Che sapesse cantante lo sapevamo già, in tv si è mostrata di recente nel salotto di Barbara d'Urso e adesso la attende il grande schermo. Interpreterà il ruolo di Isabella d'Aragona nella pellicola in costume "La dama e l'ermellino".