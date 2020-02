"Non dovevo venire perché è una buffonata". Pietro Dalle Piane si sfoga contro la macchina della verità a "Live - Non è la d'Urso". Dopo il presunto tradimento il compagno di Antonella Elia, concorrente del "GF VIp", si è sottoposto allo strumento messo a disposizione dal programma, ma le cose non sono andate come voleva.

A seguito di alcune foto scattate dal settimanale "Chi" che l'hanno visto in compagnia della sua ex, Fiore Argento, Pietro ha dichiarato di non aver mai tradito Antonella e di non aver baciato l'altra donna, ma la macchina della verità l'ha smentito. "E' tutto manipolato - ha dichiarato Pietro - rifacciamo tutto e porto io un perito". "Non tollero queste affermazioni", è stato l'intervento di Barbara d'Urso che ha subito messo fine alla polemica del compagno della Elia.