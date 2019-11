"Live - Non è la d'Urso", il figlio di Cicciolina: "La droga non era mia, io non c'entro nulla"

"Io non c'entro nulla". Sono le parole di Ludwig Koons, figlio di Ilona Staller in arte Cicciolina, ospite a "Live - Non è la d'Urso" per raccontare la sua versione sul ritrovamento di una valigia con degli stupefacenti nella sua abitazione di Roma.

"Dovevo ristrutturare casa e in quel momento ospitavo i ragazzi che stavano facendo i lavori nell'appartamento", spiega Ludwing al fianco della madre. "Ero a Parigi con mio padre, quando sono tronato i carabinieri mi hanno chiesto le chiavi di casa, l'hanno perquisita e hanno arrestato i ragazzi che erano in possesso di droga", conclude il figlio di Cicciolina che assicura di non essere coinvolto nella vicenda.