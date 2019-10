"Live - Non è la d'Urso", Giorgia Meloni furiosa: "Non sono venuta qui a fare il pagliaccio"

Giorgia Meloni prende il posto di Matteo Salvini nel salotto di Barbara d'Urso. In diretta a "Live - Non è la d'Urso", la leader di Fratelli d'Italia affronta le cinque sfere e in particolare si vede travolta da Aida Nizar: l'esuberante spagnola non le manda a dire, puntualizzando che, a differenza sua che è una donna laureata e parla quattro lingue, lei ha solo il diploma di liceo linguistico. Aggiunge poi che in Spagna è stata una politica molto importante e si è presa cura cura dei cittadini: "Tu cosa hai fatto? Hai soltanto un sogno, quello di venire qua da Barbara D’Urso e tenerti la poltrona al Governo".

Il motivo di tanto astio risale a un vecchio commento di Giorgia Meloni, che ha dato a Nizar dell'ignorante dopo il bagno di quest'ultima nella fontana di Piazza Navona a Roma. Ciononostante, sono le stesse altre due donne presenti in studio - Alba Parietti e Katia Ricciarelli - a riprendere la spagnola per il suo comportamento. "Tu stai facendo un danno a questo spazio, in cui si dovrebbero fare domande serie", la riprende Parietti. Ricciarelli, invece, perde la pazienza sbottando un sarcastico: "Ma chi sei?"

Questo non ha fermato Aida Nizar dai suoi schiamazzi e, complice anche gli interventi di Giampiero Mughini che hanno impedito di riuscire ad articolare una risposta, Giorgia Meloni è esplosa: "Io sono una persona seria, dovete farmi argomentare. Non sono venuta qui a fare il pagliaccio". Tra un’interruzione, uno schiamazzo e le continue richieste di poter prendere parola si è arrivati alla fine dell’intervista. "Mi dispiace che sia andata così" ha chiuso Meloni, evidentemente sconsolata dalla situazione caotica creatasi.