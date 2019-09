Meloni: "Conte è il maggiordomo perfetto di Francia e Germania"

Conte è "un perfetto maggiordomo in guanti bianchi" che serve gli interessi di Francia e Germania. A sostenerlo è il presidente di FdI, Giorgia Meloni, secondo la quale il premier, "che fino a poche settimane fa veniva bollato come un burattino", ora è "un grande statista, un premier perfetto per un governo che piace a Parigi e Berlino, quindi un'obbedienza cieca ai loro diktat".