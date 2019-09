Legge elettorale, Meloni: "Io sostengo maggioritario, mi fa schifo che il governo si faccia nei palazzi"

"Io sostengo il maggioritario". A dichiararlo è la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, ospite in studio a "Quarta Repubblica", che attacca il sistema del proporzionale perché così i governi vengono sempre decisi "con giochi di palazzo all'interno del palazzo", sostiene, "e a me questa cosa fa schifo".



Meloni aggiunge poi di aver avviato da tempo, con il suo partito, una battaglia sul presidenzialismo in Italia. "Io non scelgo il metodo elettorale in base all'interesse del mio partito". Prosegue a parlare dei suoi alleati: "Noi di FdI siamo sempre rimasti nel campo del centrodestra ma Berlusconi ha fatto i patti con il Pd, la Lega con i 5 Stelle. Possiamo dirci chiaramente né con il Pd né con i 5 Stelle?", conclude.