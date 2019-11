"Live - Non è la d'Urso", Floriana Secondi: "Le mie foto finite su un sito porno"

"Le mie foto sono finite su un sito porno". E' la denuncia di Floriana Secondi, ex concorrente del Grande Fratello, che a "Live - Non è la d'Urso" racconta la sua disavventura. "Ci sono delle denunce in corso, lui è l'essere più viscido che io abbia mai conosciuto", spiega Floriana riferendosi al ragazzo al suo fianco negli scatti hot e colui che avrebbe utilizzato, senza il suo consenso, le immagini per pubblicarle su Only Fans, una community online di contentuti a luci rosse.

"Quelle foto sono state fatte almeno cinque anni fa - racconta l'ex gieffina - le ha scattate un fotografo di Playboy e dovevano essere pubblicate su una rivista". Floriana racconta di essere stata ricattata per anni e che solo adesso ha trovato la forza di reagire e denuciare tutto.