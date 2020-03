"Live - Non è la d'Urso", Clizia Incorvaia contro Grazia Sepe: "Non giudicare la mia vita"

"Tu non sei madre, non sai cosa vuol dire lottare con il sangue per i figli. Non ti permetto di giudicare la mia vita". Sono le parole di Clizia Incorvaia che a "Live - Non è la d'Urso" accetta il confronto con Grazia Sepe, la presunta amante dell'ex marito Francesco Sarcina, frontman delle Vibrazioni.

"Probabilmente anche tu sei vittima di un narcisista", continua l'ex concorrente del "Grande Fratello Vip", che perde le staffe quando Grazia avanza determinate accuse sulle sue azioni passate. "Io e Francesco siamo stati insieme 4 anni. Come hai fatto a non accorgertene? Non ero solo la sua amante", continua la giovane donna che si dichiara al momento molto arrabbiata e delusa nei confronti dell'ex marito di Incorvaia.