"Live - Non è la d'Urso", Anna Oxa sul suicidio di Franco Ciani: "E' molto strano"

Anna Oxa torna in tv dopo quattro anni e decide di farlo a "Live - Non è la d'Urso". La cantante 58enne affronta diverse questioni che la vedono protagonista e sulla morte dell'ex marito, Franco Ciani, scomparso lo scorso 5 gennaio dichiara: "Non so che vita conducesse, ma il suicidio mi sembra strano, una decisione molto forte".

L'artista durante la sua intervista si mostra molto polemica nei confronti delle testate giornalistiche: "Tutto viene usato contro di me". Oxa, infine, risponde anche a diverse domande sulle sue controversie con la Rai e sulle polemiche sugli ultimi suoi concerti dice: "Sono vegana, ma non ho nulla contro la porchetta".