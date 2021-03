Lite in tv per le critiche a Meghan Markle, si dimette Piers Morgan

L'onda lunga dell'esplosiva intervista di Harry e Meghan alla Cbs americana - fra accuse di razzismo a corte e rivelazioni su pensieri suicidi della duchessa - si abbatte dunque anche sulla tv britannica.

A "Good Morning Britain" è andata infatti in onda una scenata fra due conduttori, il controverso mattatore Piers Morgan - già simpatizzante di Donald Trump e da anni molto critico verso Markle - e Alex Beresford, uno dei co-presentatori. Morgan ha commentato l'intervista dei Sussex in toni polemici e dicendo di non credere alle parole di Meghan. Beresford gli ha risposto in diretta di essere prevenuto, "patetico e diabolico". A quel punto, il primo ha abbandonato lo studio furioso, costringendo Susan Reid, altro volto di punta del programma, a interrompere tutto con una pausa pubblicitaria extra.

Il siparietto si è chiuso alla fine con il ritorno di Morgan e la ripresa della scaletta, culminata in un'intervista a Thomas Markle: chiacchierato padre di Meghan, da tempo in rotta con la figlia, da cui - in una coda del colloquio con Oprah Winfrey - la stessa duchessa di Sussex ha detto di essersi sentita "tradita" fin da quando, all'epoca delle nozze con Harry, Thomas le mentì, facendosi contattare a pagamento da tabloid scandalistici britannici dopo aver promesso il contrario.

Morgan, già direttore del tabloid "News of the World" e del "Daily Mirror", personaggio tv noto anche negli Usa, alla fine si è dimesso e non ha rilasciato commenti, limitandosi a postare su Twitter un'immagine animata di un orologio.

