Meghan Markle "la bulla" a corte, lei replica: "Ennesimo attacco"

Non c'è pace per Meghan Markle . Nonostante abbia cercato di mettere più distanza possibile tra se stessa e la royal family, la lunga ombra di Buckingham Palace la raggiunge anche in California. Da palazzo hanno fatto sapere di aver aperto un'indagine dopo le accuse di bullismo contro la ex attrice comparse sul quotidiano "The Times". Ma lei si difende: "E' una campagna diffamatoria".

Il quotidiano britannico ha riportato le dichiarazioni di alcuni membri dello staff di corte, secondo le quali Meghan "bullizzava gli assistenti reali fino alle lacrime". Parole che non hanno lasciato indifferente Buckingham Palace, tra l'altro accusato di aver insabbiato i fatti. Un portavoce ha detto a Hello!: "Siamo molto preoccupati per le affermazioni dell’ex personale dei Sussex. Il nostro team di risorse umane esaminerà le circostanze descritte nel pezzo". Tutti gli assistenti coinvolti, anche quelli che non sono più a servizio della famiglia reale, saranno ascoltati. "Qui non tolleriamo bullismo o molestie sul posto di lavoro", hanno fatto sapere.

La risposta della Markle non si è fatta attendere. Ha rispedito al mittente tutte le accuse, passando al contrattacco. "Chiamiamola per ciò che è: una campagna diffamatoria premeditata nei confronti dei Sussex" hanno detto Harry e Meghan tramite un portavoce. "Lei è rattristata da questo ultimo attacco alla sua persona. In particolare perché in passato è stata vittima di bullismo e da anni è impegnata a sostenere chiunque subisca dolori o traumi da eventi di questo tipo", ha proseguito. E non sarebbe un caso, secondo loro, che le accuse siano arrivate proprio a ridosso dell'intervista bomba con Oprah Winfrey...

